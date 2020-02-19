Компания Sony заявила о невозможности продажи PlayStation 5 по цене 399 долларов

19.02.2020, 16:04, Разное

Компания Sony заявила, что еще не определилась с ценой на PlayStation 5. Ясно одно, что игровую консоль невозможно будет продавать по цене 399 долларов, как ожидалось ранее.
На прошедшей конференции, посвященной доходам компании, прозвучало заявление о невозможности продавать игровую приставку PlayStation 5 по цене предыдущей модели. Поскольку приблизительная себестоимость устройства составляет около 500 долларов. Трудность с составлением цены заключается еще и в том, что неизвестна производительность прямого конкурента Xbox Series X. Если и дальше продолжать борьбу за покупателей, то нужно наращивать производительность, а это дополнительные финансовые затраты, и в конечном итоге, повышение цены. Стоимость производства предыдущей версии приставки составляла 381 доллар, поэтому она и продавалась по 399 долларов. Очевидно, что консоль нового поколения будет стоить дороже.

Руководство компании планирует выпустить PlayStation 5 в конце нынешнего года. Если в Китае не улучшится эпидемиологическая ситуация, возможно сроки придется перенести.



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