Коронавирус пошатнул репутацию Японии в медицине

19.02.2020, 16:04, Новости дня

Япония, считающаяся образцовой страной в том, что касается гигиены и медицины, превратилась во второй в мире очаг по числу заражённых коронавирусом после Китая. По версии немецкой Süddeutsche Zeitung, из-за кризиса доверие к правительству страны упало даже среди японцев: компетентность властей в борьбе с распространением заболевания вызывает всё больше сомнений, в то время как принимаемые меры приобретают всё больший размах.



Reuters

Япония слывёт образцовой страной в том, что касается лечения различных заболеваний, однако сейчас она превратилась во вторую по величине площадку в мире, где свирепствует коронавирус, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Плохие новости стали для Японии и её министерства здравоохранения элементом повседневной рутины. На борту круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении уже почти двух недель находится на карантине, заразились ещё 88 человек — правда, у 65 из них болезнь протекает без таких симптомов, как кашель или повышение температуры. Общее число инфицированных на судне, таким образом, возросло до 542 человек, а это практически каждый шестой из всех, кто с самого начала находился на борту.

Есть и новые печальные вести из Японии: в стране отмечается несколько новых случаев заражения, причём один из заболевших — несовершеннолетний сын врача, заразившегося на работе в больнице. Общее число инфицированных в Японии выросло до 73 человек, сообщается в статье.

Япония превратилась во второй по величине очаг коронавируса в мире после Китая, отмечает издание. Смятение охватило островное государство, претендующее на звание образца в гигиене и медицинском обслуживании. Случаи заражения фиксируются уже по всей территории страны. Отчасти они уже не могут быть объяснены контактами с путешественниками из Китая. В министерстве здравоохранения Японии признали, что в стране растёт число случаев заражения, в отношении которых не удаётся вычислить путь распространения вируса.

В связи с этим возникает немало вопросов, продолжает немецкая газета. Например, было ли ошибкой японского правительства закрывать Diamond Princess на карантин и, таким образом, оставлять тысячи людей на ограниченном пространстве? Многие считают тот факт, что многие страны, включая США, Канаду и Южную Корею, пожелали забрать своих граждан с лайнера, невысказанной критикой в адрес японского правительства и принимаемых им мер. Опросы показывают, что люди в Японии не удовлетворены компетентностью властей в кризисной ситуации. Рейтинг премьер-министра Синдзо Абэ упал до 39,8%.

Однако положение слишком серьёзно для поспешных обвинений, предостерегает Süddeutsche Zeitung. Все страны стараются найти разумный способ борьбы с вирусом. Американцы перевезли своих граждан с круизного лайнера в одном самолёте с 14 заражёнными, и такое решение не всем показалось убедительным. Супружеская пара из США, находившаяся на Diamond Princess, отказалась от этого предложения американского правительства — в том числе из-за опасности заражения. По их мнению, их соотечественники на борту лайнера вели себя слишком беспечно — к примеру, не носили защитные маски и общались с соседями — и садиться в один автобус с такими «идиотами» они не пожелали.

Японцы, напротив, склонны к чрезмерной осторожности. Многие носят маски, даже если они не больны, а также пытаются избегать людей с насморком или кашлем. Доверие к властям в стране велико, однако постепенно растут и сомнения. Как и многие другие страны, Япония не разрешает въезд никому из китайской провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Чартерные рейсы с японцами, которых вывозят из Китая, осуществляются с большими предосторожностями. Казалось, что Япония более взвешенно обходится с вирусом, чем соседи в Южной Корее, в которой поначалу даже возникали протесты против организованных государством карантинных пристанищ для соотечественников из Ухани.

Однако теперь число заразившихся коронавирусом в Японии растёт стремительнее, чем где-либо, подчёркивает издание. Кризис подбирается всё ближе к каждому в отдельности, а меры предосторожности приобретают всё больший размах. Так, для 38 тыс. бегунов отменён марафон в Токио в начале марта. Также отменены праздничные мероприятия по случаю дня рождения императора Нарухито. Некоторые компании советуют своим сотрудникам оставаться дома и работать удалённо.

После консультации со специалистами министр здравоохранения Като опубликовал рекомендации, которые должны помешать распространению вируса. Тем, кто не входит в группу риска, то есть, не относится к числу пожилых людей, больных диабетом или страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и у кого при этом проявляются только симптому простуды и невысокая температура, должны соблюдать постельный режим и первые три дня оставаться дома, а не спешить в больницу. Медицинские работники должны иметь возможность сконцентрироваться на серьёзных случаях.

Как отмечается в статье, правительство Японии находится в кризисном режиме и при этом хочет действовать самостоятельно и независимо. Однако показатели не улучшаются. В начале недели появились данные по экономике за последний квартал 2019 года: выяснилось, что ВВП Японии сократился на 6,3%. Причинами этого считаются сильный ураган и повышение налогов на потребление в начале октября. В 2020 году ожидалось улучшение ситуации, однако коронавирус воспрепятствовал благополучному началу года.

Впрочем, одна хорошая новость у Японии имеется: пассажиры и члены экипажа Diamond Princess с негативными результатами теста на коронавирус могут покинуть лайнер до наступления выходных, заключает немецкая газета.