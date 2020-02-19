Суд постановил принудительно изолировать еще одну сбежавшую из карантина пациентку

19.02.2020, 15:58, Новости дня

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города о принудительном медицинском наблюдении для Анны Рыбаковой, которая сбежала из карантина после возвращения из Китая.

«Суд решил административный иск удовлетворить», – приводит ТАСС слова судьи Светланы Петий.

При этом сама Рыбакова в суд не явилась. «Ответчица не явилась. Мы пытались ее известить, просили посодействовать отдел полиции, дверь квартиры никто не открыл, повестка была оставлена в почтовом ящике. Судом было принято решение назначить ей адвоката. В целях безопасности и с учетом того, что суд предпринял все способы соблюсти ее права, считаю возможным рассматривать дело в отсутствие ответчицы», – сказала судья.

При этом судья также постановила провести заседание по делу в закрытом режиме.

О закрытии судебного процесса ходатайствовали представители Роспотребнадзора и ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени Сергея Петровича Боткина», а также юридический представитель Рыбаковой, ссылаясь на разглашение медицинской тайны. Прокурор же выступал против.  

Напомним, после побега из карантина в больнице имени Боткина прибывшей из КНР жительницы Петербурга ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, сбежавшую из карантина. Суд постановил принудительно изолировать Ильину.

Ранее судебный юрист Натан Будовниц рассказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.



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