Российские туроператоры попросят правительство компенсировать убытки от коронавируса

19.02.2020, 15:57, Новости дня

Российские туроператоры попросят правительство компенсировать убытки от последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Как рассказала агентству исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, из-за оттока китайских туристов за февраль-начало апреля турбизнес потеряет до трех млрд рублей.

По словам Ломидзе, если ограничения сохранятся и летом, потери превысят 30 млрд рублей.

30 января была приостановлена выдача электронных виз гражданам КНР. Также власти России временно приостановили безвизовые туристические поездки в Китай на фоне вспышки заболевания, вызванного «уханьским коронавирусом».  Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что РФ ограничивает авиасообщение с Китаем. Предусматривается сохранение только регулярных рейсов «Аэрофлота» и рейсов четырех китайских авиакомпаний. Все полеты будут выполняться только из терминала F в московском аэропорту Шереметьево.

 



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