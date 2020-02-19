Турецкая военная операция в Идлибе начнется внезапно, посреди ночи – Эрдоган

19.02.2020, 15:54, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб начнется военная операция Турции против сил президента Сирии Башара Асада. Об этом 19 февраля заявил представителям правящей Партии справедливости и развития президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает NEWSru.co.il.

«Турция сделала все необходимые приготовления для реализации своего оперативного плана. Как и всегда в подобных случаях, мы говорим, что операция начнется внезапно, посреди ночи. Операция в Идлибе – вопрос времени», – сказал он.

По словам турецкого президента, это «последнее предупреждение сирийскому режиму».

«Не считаясь с ценой, мы сделаем все, чтобы превратить Идлиб в место, где жители смогут ощущать себя в безопасности», – подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил мнение, что Россия не станет вмешиваться в события в Идлибе, когда туда зайдут войска Турции, отмечает государственное турецкое агентство «Анадолу».

«Я не верю в то, что Россия станет частью этого «худшего сценария», – объяснил Эрдоган.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

5 февраля Эрдоган потребовал от режима Асада до конца месяца отвести силы за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.