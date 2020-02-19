Экономист Гаврилечко: Ситуация в «Госгидрографии» все больше начинает напоминать рейдерский захват

19.02.2020, 15:54, Новости дня

Руководителем государственного научно-производственного комплекса «Госгидрография» в Кабмине планируют назначить фигуранта трех уголовных производств, заявил 19 февраля на своей странице в Facebook экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Ситуация в «Госгидрографии» все больше начинает напоминать рейдерский захват. Как я уже писал, вместо того, чтобы оценивать действия руководства одного из немногих госинституций по позитивным результатам, Кабмин с упорством, достойным лучшего применения, делает все наоборот. Так, вчера Мининфраструктуры отправило в Кабмин представление на утверждение экс-и.о. главы «Госгидрографии» Дмитрия Падакина новым и.о. главы ведомства, с одновременным освобождением от должности действующего главы Александра Щипцова», – написал экономист.

Он отметил, что Падакин является фигурантом как минимум трех уголовных производств.

«№12019100070002343 – в котором Мининфраструктуры по результатам аудиторского отчета от 30.01.2019 №14-2-03/01 обратилось в Нацполицию в связи с тем, что аудиторский отчет выявил факты присвоения бюджетных денег должностными лицами «Госгидрографии». №12019100030005630 – в котором Нацполицией расследуется служебная халатность руководства «Госгидрографии», вследствие которой государству был нанесен ущерб более чем в 350 000 грн (см. решение Шевченкоского р-го суда г. Киева от 16.12.2014 по делу №761/35557/14-ц). Да, дело касалось захваченных РФ в 2014 году украинских активов в АР Крым и г.Севастополе. №42018100000000337 – в котором Нацполиция расследует дело о злоупотреблении властью или служебным положением относительно должностных лиц «Госгидрографии», которые в период с 2016-го по 2018 год с нарушением требований действующего законодательства проводили госзакупки по значительно завышенным ценам», – перечислил он.

Гаврилечко убежден, что глава Мининфраструктуры Владислав Криклий наверняка знает об этих производствах.

«Впрочем, если убрать эмоции, то по факту мы наблюдаем попытку рейдерского захвата «под свого человека». Ничем иным такую ситуацию пояснить невозможно, потому что идет наглое нарушение процедур увольнения/назначения. А уж в этом министр точно должен разбираться. Все же полгода практически на должности-то. Если такое «переназначение» состоится, то Кабмин в очередной раз окунется в позорную ситуацию нарушения собственных же норм и правил. А учитывая тот факт, то фигурант представления на должность является и фигурантом уголовных производств, связанных как с махинациями в госзакупках и с бюджетными деньгами, так и с уклонением от выполнения служебных обязанностей, то хорошо бы соответствующим госорганам, то есть РНБОУ и СБУ, обратить на это внимание», – резюмировал он.

Рейдерский захват в Госгидрографии?Ситуация в «Госгидрографии» все больше начинает напоминать рейдерский захват. Как я… Posted by Yuriy Gavrylechko on Kolmapäev, 19. veebruar 2020