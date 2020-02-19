Арестован гендиректор «Титановой долины»

19.02.2020, 15:51, Новости дня

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки.

«Суд постановил избрать в отношении Кызласова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля», – приводит РИА «Новости» слова судьи. Отмечается, что у Кызласова нет регистрации в Свердловской области.

Фигурантом дела также является экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов.

По словам адвоката Алексея Зорина, Кызласова задержали по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей. Шилиманов был посредником, уточняет следствие. Шилиманов сообщил в суде, что признает свою вину.

По предварительным данным, в середине 2019 года гендиректор ОЭЗ потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

Кызласову грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову – до 12 лет и 70-кратный штраф.

Напомним, Кызласова задержали с поличным при получении взятки 17 февраля.  



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