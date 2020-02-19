Германия продлила участие в двух миссиях НАТО

19.02.2020, 15:44, Новости дня

Правительство Германии приняло решение о продлении участия военнослужащих в миссиях НАТО, которые проходят в Афганистане и Средиземном море, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство приняло решение сегодня продолжить участие в миссии «Решительная поддержка» (в Афганистане), в рамках которой осуществляется подготовка и поддержка афганских служб безопасности, а также в операции Sea Guardian (в Средиземном море)», – передает РИА «Новости» слова Деммер.

Мандат бундесвера на участие в операциях продлен до марта 2021 года.

По словам Деммер, Берлин считает, в ситуации с Афганистаном необходимо нахождение политического решения, а целями операции в Средиземном море являются борьба с терроризмом и контрабандой оружия.

Оставлено неизменным число военнослужащих, которые участвуют в миссиях – сейчас в «Решительной поддержке» задействовано 1,2 тыс. немецких солдат и военных инструкторов, возможно их увеличение до 1,3 тыс. человек, а в миссии Sea Guardian немецкий контингент состоит из 250 солдат. Возможно их увеличение до 650.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово пересмотреть численность своих солдат в Афганистане, если талибы «проявят способность и желание сократить насилие».