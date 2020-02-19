Мнение: Силой выгнать турок из Сирии не получится: как решить конфликт в Идлибе

19.02.2020, 15:43, Разное

Операция правительственных войск по освобождению от террористов севера Сирии, проводимая при поддержке ВКС РФ, продолжается. На фоне успехов президент Башар Асад пообещал полное освобождение провинций Алеппо и Идлиб от боевиков. Однако с каждым следующим шагом увеличивается риск прямого столкновения сирийцев и россиян с турецкой армией.

Главная причина столь стремительного продвижения войск Асада состоит в том, что им противостоит не системный противник, а так называемые «бармалеи». К сожалению, дальше все будет куда сложнее. Анкара собрала в Идлибе, по некоторым данным, группировку в 7 тысяч военнослужащих при 2 тысячах единиц военной техники. Это больше, чем совокупный российский и американский контингент в САР. Причем турки все делают демонстративно и не скрываясь, чтобы обозначить серьезность своих намерений.

Дело в том, что Анкаре есть что терять в случае успеха Дамаска. Уже две масштабные военные операции были предприняты для того, чтобы Турция смогла взять под свой контроль северное приграничье Сирии для купирования так называемой курдской угрозы. На этом президент Эрдоган решил не ограничиваться и фактически превратил Идлиб и часть соседней провинции Алеппо в настоящий террористический анклав.

Этим Анкара убивала сразу трех зайцев. Во-первых, контроль над границей и «буферной зоной» от вооруженных группировок курдов. Во-вторых, за счет данных территорий возможно решить проблему с миллионами сирийских беженцев, которые самой Турции без надобности. Это программа-минимум. В-третьих, в САР де-факто создавалось не подконтрольное официальному Дамаску квазогосударство, куда стекались недовольные режимом Башара Асада оппозиционеры. В долгосрочной перспективе Анкара смогла бы использовать этот геополитический козырь для смены власти в Сирии, которая всего лишь век назад была провинцией Османской империи, и приведения собственных «карманных сатрапов». А это уже турецкая программа-максимум.

По понятным причинам, данные планы не могут вызывать восторга в Дамаске и Москве. Налицо непримиримые противоречия сторон, которые решить можно только силой. Но с этим у союзников могут возникнуть серьезные проблемы.

По сути дела, сирийцы уже остановились, так и не пройдя последние 8 километров до столицы Идлиба. Оказалось достаточно турецким военным нанести серию ударов по их позициям. Для того, чтобы притормозить воздушную поддержку ВКС РФ, турки раздали боевикам ПЗРК неизвестного производства, с помощью которых те уже сбили два сирийских вертолета. Президент Эрдоган прямо пригрозил сбивать «любые самолеты», которые будут работать в Идлибе, очевидно намекая на российские. Можно предположить, что в случае принятия решения будут задействованы уже более серьезные зенитные системы.

Ситуация подошла к той черте, когда надо или договариваться, или воевать по-серьезному с соответствующими потерями с обеих сторон. По всей видимости, на данном этапе самым рациональным будет достижение нового соглашения с Турцией об очередном переделе севера Сирии, при котором амбиции Анкары существенно уменьшатся, но и ее интересы будут соблюдены.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/177710.html