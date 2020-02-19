«Дни.ру» дарят билеты: на мюзикл «Алые паруса»

19.02.2020, 15:42, Разное

Основная мысль постановки «Алые паруса» – это вера в любовь и в исполнение мечты.

Музыкальную основу спектакля составляют более 30 вокальных номеров от выдающегося российского композитора Максима Дунаевского, которые исполняют звёзды и молодые артисты.

В февральском блоке показов примут участие звёзды российского мюзикла: Мария Иващенко, Эвелина Блёданс, Сергей Ли, Роман Графов, Андрей Школдыченко, Наталья Корецкая, Илья Викторов, Мария Плужникова и молодые, но не менее талантливые артисты – Мария Паротикова, Эмиль Салес, и Артём Елисеев.

Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:

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Отметьте в комментариях разных друзей

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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Мюзикл «Алые паруса» ❤️ (3 приглашения на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @musicalheart.ru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! �� Результаты смотрите 26 февраля в stories! ⠀ #подарки #мюзикл #розыгрыш #конкурс #бесплатно

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Фев 2020 в 4:50 PST

Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался романтический на двоих в роскошном ресторане.