Первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Иране

19.02.2020, 15:42, Новости дня

В Иране впервые в стране зарегистрированы два случая заражения новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.

Случаи были в центральной провинции Кум. Тесты показали положительный результат.

На данный момент инфицированные помещены на карантин. Проводится ряд исследований, о которых власти намерены уведомить после получения результатов.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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