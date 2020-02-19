Онищенко объяснил причины «массового чувства голода» у школьников

19.02.2020, 15:37, Новости дня

Жалобы российских школьников на недоедание во время учебы связаны с тяжелой образовательной программой, из-за которой дети интенсивно работают и испытывают стресс, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Сто процентов должны пожаловаться на чувство голода», – сообщил Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, одной из причин жалоб школьников на голод является большая учебная нагрузка, другой – безразличие родителей к собственным детям, из-за которых дети не имеют возможности есть горячую пищу за пределами школ.

«Ребенок должен получать пищу каждый пять часов, он в школе находится 6,8,10 часов. 60% от суточной нормы ребенок должен получать во время обучения в школе», – рассказал Онищенко.

Депутат также объяснил, что часть подростков привыкла к «нездоровой пище в блестящих упаковках». При этом Онищенко считает, что над качеством блюд в школах следует работать.

«Питание есть, оно перманентно, над ним надо постоянно работать, совершенствовать, использовать современные технологии. Питать детей мы обязаны! Должен быть завтрак и полноценные обеды», – отметил парламентарий.

Ранее РБК опубликовал результаты опроса, согласно которому 31% российских школьников пожаловались на чувство голода во время учебы, а почти четверть опрошенных осталась недовольной едой в школьных столовых.

Во вторник Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальной школе.

Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.