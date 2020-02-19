Кредитный рейтинг ряда стран Персидского залива может быть снижен

19.02.2020, 15:30, Новости дня

Такие страны как Оман и Бахрейн уязвимы для возможного понижения кредитного рейтинга, если вспышка коронавируса продлится дольше, чем ожидалось ранее, заявили в агентстве S&P Global Ratings.

Это связано с высокой зависимостью бюджетов этих двух стран от продажи нефти, рассказал CNBC Фрэнк Гилл из S&P Global Ratings.

Цены на нефть оказались под давлением из-за опасений по поводу экономического воздействия коронавируса, так как цены на нефть Brent и американского сорта WTI с начала года упали более чем на 10%.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ранее снизила прогнозы роста мирового спроса на нефть из-за продолжения распространения коронавируса. Только для Китая ОПЕК пересмотрела свой прогноз спроса в сторону снижения на 0,2 миллиона баррелей в день в первой половине 2020 года.

Что касается снижения суверенного рейтинга, то Гилл указал на страны Ближнего Востока, а не на Китай.

Если вспышка продолжится и после марта, потеря спроса на нефть может реально повлиять на цены, которые являются основой для бюджетов стран Персидского залива, сказал он, отметив, что правительства уже довольно сильно поистратились.

"Если вы исключите инвестиционные доходы из суверенных фондов благосостояния, каждая экономика стран Персидского залива имеет довольно существенный финансовый дефицит", — добавил он.

Согласно данным МВФ, опубликованным в октябре 2019 года, прогнозная цена нефти, при которой достигается бездефицитный бюджетбезубыточной нефти, в Омане в 2020 году составит 87,6 долларов за баррель, а в Бахрейне — 91,8 долларов за баррель.

В среду в Азии цены на нефть были несколько выросли. Нефть сорта Brent торгуется на уровне 58,12 доллара за баррель, что на 0,64% выше, в то время как нефть сорта WTI торгуется на уровне 52,46 доллара за баррель, что на 0,79% выше.

S&P Global Ratings также пишет в своем отчете, что Оман имеет высокую зависимость от экспорта в Китай — 21,7% его ВВП.

Однако Бахрейн "очень усердно работает", чтобы диверсифицировать и найти ненефтяные доходы, сообщили в агентстве.

"Но они находятся там, где они находятся с точки зрения региональных рисков, и ключевым экспортным товаром этой части мира явно является сырая нефть", — отмечается в материалах агентства.