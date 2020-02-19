Французы в рамках проекта «Крымская война» проведут исследования на полуострове

19.02.2020, 15:30, Новости дня

Французский фонд в рамках проекта "Крымская война" намерен провести археологические исследования в Севастополе и Крыму. Мероприятия запланированы на июнь 2020 года.

Договоренность об археологических исследованиях на территории Крыма была достигнута в ходе встречи главы Республики Крым Сергея Аксёнова и президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского в Симферополе.

Как напоминают "Вести Севастополь", сам проект "Крымская война" уже получил поддержку президента Владимира Путина и Российской академии наук.

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ГТРК "Севастополь"



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