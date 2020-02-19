Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся «упиться до смерти»

19.02.2020, 15:30, Новости дня

Американский актер Бен Аффлек откровенно признался в своих проблемах с алкоголем. По его словам, зависимость оказалась настолько сильной, что он даже отказался от роли Бэтмена.

Алкогольная проблема Аффлека не является секретом. Артист много лет пытается побороть пагубную привычку. Бен признался, что справиться с зависимостью ему помогли коллеги — Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший.

В The New York Times вышла большая статья об артисте. Лауреат двух премий "Оскар" рассказал, что у него было непростое детство. Будучи ребенком, он почти никогда не видел своего отца трезвым. Кроме того, в его семье были попытки суицида, а тетя страдала героиновой зависимостью.

Бен Аффлек рассказал о своих психологических проблемах. По его словам, он относится к людям с компульсивным поведением, которым свойственно ощущение базового дискомфорта. От проблем такие личности пытаются уйти с помощью алкоголя, еды, секса, покупок и чего угодно. Артист признался, что рождается "порочный цикл, который ты не в силах прервать".

Аффлек признался, что больше всего в жизни сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер. В их браке родились трое детей. Когда в союзе начались проблемы, артист стал глушить их алкоголем.

Мужчина рассказал, что съемки в "Лиге справедливости" дались ему тяжело из-за алкоголя. В фильме Аффлек сыграл Бэтмена, после чего ему предложили поставить новую сольную картину про супергероя и исполнить главную роль. Сначала артист согласился и даже начал писать сценарий. Когда он показал наброски одному человеку, тот сказал, что Аффлек может "упиться до смерти". После этого актер отказался от исполнения роли, которая в итоге досталась Роберту Паттинсону.

Обладатель "Оскара" признался, что три раза ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался. Самый острый период ему помогли побороть Купер и Дауни-младший. Первый также страдал алкогольной зависимостью, а второй — наркотической.

Артист рассказал о своей татуировке феникса, которая украшает почти всю его спину. Ранее Аффлек говорил, что она ненастоящая и была нужна лишь для роли, но на самом деле его кожу действительно покрывает огромная птица.

Бену Аффлеку 47 лет. Он прославился ролями в фильмах "Умница Уилл Хантинг", "Влюбленный Шекспир", "Перл-Харбор", "Сорвиголова", "Лига справедливости".