В аэропорт Уханя прибыли все граждане, которых планируют эвакуировать в Украину – посольство

19.02.2020, 15:30, Новости дня

Все граждане Украины и других стран, которых планируют эвакуировать в Украину украинским самолетом, прибыли в аэропорт китайского города Ухань. Об этом 19 февраля проинформировали в посольстве Украины в Китае и Монголии.

«Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт города Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp», – сказано в сообщении.

Дипломаты отметили, что в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 граждан других стран. Некоторые из них прибыли в аэропорт Уханя «из самых удаленных уголков провинции Хубэй».

Самолет из Украины отправился в Китай в ночь на 19 февраля. Он сделает промежуточную посадку в столице Казахстана Нур-Султане и прибудет к месту назначения примерно в 16.00 по киевскому времени.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля. 

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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