Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Черным морем

19.02.2020, 15:30, Новости дня

Плановый полет над нейтральными водами Черного моря выполнили два дальних бомбардировщика Ту-22М3, они преодолели около 4,5 тыс. километров, сообщили в Минобороны.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Бомбардировщики сопровождались истребителями Южного военного округа.

Минобороны ранее неоднократно подчеркивало, что все полеты ВКС РФ выполняются в соответствии с Международными правилами.

В начале февраля два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады.