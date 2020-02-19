Ежедневное употребление чеснока поможет снизить давление и уровень холестерина

19.02.2020, 15:30, Разное

Эксперты в области медицины и здоровья называют чеснок одной из самых полезных для человеческого организмов специй, особенно при ежедневном употреблении. Продукт помогает снизить давление и уровень холестерина, а также является эффективным средством, уменьшающим риск развития ряда заболеваний.
Чеснок содержит множество полезных соединений с сильными лечебными свойствами. Благодаря аллицину продукт полезен при гипертонии и повышенном холестерине, способствуя снижению последнего при регулярном употреблении в пищу не менее чем на 10%. Однако при этом специалисты акцентируют внимание, что людям, готовящимся к операциям или принимающим препараты для разжижения крови, есть продукт не рекомендуется, так как он может продлить время кровотечения или ухудшить свёртываемость.

Кроме прочего чеснок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а потому помогает бороться с респираторными инфекциями – гриппом и простудой. Проведённые учёными исследования показали, что продукт активизирует защитные функции организма, препятствует старению и повреждению клеток, поэтому снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.



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