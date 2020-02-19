За мир и историческую правду: кто на Украине объявил войну «мракобесию»?

19.02.2020, 15:30, Новости дня

"Я верю, что несмотря на глупости, ошибки и откровенные провокации, мы все равно приведем украинскую власть к миру", — сообщил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "60 минут", комментируя прерванный Киевом режим прекращения огня в Донбассе накануне Совбеза ООН.

"Я – оптимист и верю в Минские соглашения, потому что другого выхода нет. Мы просто хотим установить мир", — подчеркнул депутат Рады. При этом он усомнился, хотят ли того же украинские власти.

Также Рабинович прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что он для себя уже закончил войну в Донбассе и события там движутся в нужном направлении.

"Пока, к сожалению, война идет. Льется кровь, гибнут люди с одной и, с другой стороны. И надо всё делать, чтобы ее остановить не в теории, а в жизни", — сказал депутат Рады.

Вместе с тем Рабинович обратил внимание на меняющееся настроение среди простых граждан Незалежной.

"Если мы не остановим эту войну, то страна все быстрее покатится в пропасть и экономически, и идеологически. Это все прекрасно понимают. Главное — люди все больше ощущают это сердцем", — сказал он.

По словам парламентария, его партия активно борется с "мракобесием", установившемся на Украине.

"Для нас самый большой шок, что эсэсовские дивизии могут спокойно расхаживать по улицам наших городов. С разрешения Кличко в Киевсовете проходят бесплатные бандеровские чтения. А в Кривом Роге 18 февраля задержали афганца, вышедшего с красным знаменем на митинг. Это просто невозможно. Мы много с этим работаем", — заверил представитель от "Оппозиционной платформы".

Рабинович отметил, что сейчас, как никогда, Украине нужен мир и историческая правда.

"Именно поэтому мы обязательно будем на Параде Победы», — заключил он.

18 февраля в Донбассе прерван режим прекращения огня, соблюдать который Киев обещал на последней встрече "нормандской четверки". При этом во время обстрела с украинских позиций использовались крупнокалиберные орудия. Инцидент на линии разграничения произошел в день, когда по российской инициативе Совбез ООН собирался обсудить вопрос исполнения Минских соглашений.



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