Эксперт назвал способы остановить Эрдогана в Сирии

19.02.2020, 15:26, Новости дня

«Если Эрдоган поддержит террористов, сирийскому руководству следует в ответ поддержать марксистские группировки в Турции и договариваться с курдами. Иначе все может закончиться очень плохо», – сообщил газете ВЗГЛЯД востоковед Семен Багдасаров, комментируя заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что новая военная операция против сирийской армии в Идлибе – это вопрос времени.

«С Эрдоганом все ясно. Еще несколько лет назад можно было ожидать, что все закончится чем-то подобным, – сказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багадасаров. – Анкара всегда претендовала на северо-запад Сирии, в первую очередь на Алеппо, рассматривая этот город в контексте геополитического расширения Турции. Сейчас все будет зависеть от России, как ей удастся разрешить ситуацию».

Эксперт призвал смотреть на вещи реально – сирийская армия не может противостоять Турции, «это очевидная вещь». Поэтому Россия, чтобы не ввязываться в конфликт напрямую, должна заставить Дамаск договориться с сирийскими марксистскими силами, в первую очередь – с их курдской составляющей. По мнению собеседника, необходимо решить вопрос создания отдельного курдского корпуса в составе сирийской армии. «Курды давно выступают с такой идеей. Это резко усилит военные возможности сирийской армии. По крайней мере, на земле. А в воздухе поддержку окажет Россия», – отметил Багдасаров.

«А с военно-политической точки зрения Сирия должна заявить претензии на возврат Александрийского санджака – своей территории, которую Турция незаконно отторгла в сентябре 1939 года. Дамаск должен претендовать на эту область, включая город Антиохия. Это вызовет большое воодушевление у многих сирийцев, в том числе и в оппозиции, потому что это базовый элемент сирийского национализма», – заметил эксперт.

«Следующий момент – если Эрдоган поддерживает террористов, то сирийское руководство в качестве ответной меры может вернуться к поддержке марксистско-ленинских, левацких группировок в Турции, как это было до 1998 года», – напомнил Багадасаров.

«Группировок этих не так много, от 9 до 12, но они могут много чего сделать. Также сирийскому правительству надо заявить о начале тесных контактов с Рабочей партией Курдистана (РПК), командиры которой есть и в сирийской партии «Демократический союз». Это образование фактически является филиалом РПК в Сирии. Если не предпринять этих действий, все может закончиться для Сирии очень плохо. Например, Эрдоган возьмет Алеппо», – отметил востоковед.

При этом эксперт напомнил, что сейчас у Турции находится наготове семитысячная армия и свыше двух тысяч единиц военной техники. По его словам, у Эрдогана более чем достаточно сил и средств, чтобы решить в свою пользу проблему северо-запада Сирии без помощи НАТО.

«Например, Девлет Бахчели, лидер турецкой партии Националистического действия и партнер Эрдогана по правительству Турции, прямо сказал: «Зачем нам Алеппо, надо идти сразу на Дамаск». Если не принять все перечисленные меры, то так и может произойти. Помешать сможет Россия, но вмешиваться в происходящее придется уже всерьез», – резюмировал Багдасаров.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

В то же время в МИД РФ заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Также стало известно, что в ближайшие дни возможна встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения (были и погибшие) и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.