Глава ДНР решил учредить медаль «За освобождение Дебальцево»

19.02.2020, 15:26, Новости дня

Медаль «За освобождение Дебальцево» будет учреждена в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на митинге по случаю пятой годовщины освобождения Дебальцево глава ДНР Денис Пушилин.

«Считаю правильным и необходимым в честь пятой годовщины освобождения Дебальцево учредить медаль «За освобождение Дебальцево». Уверен, это будет надежным хранителем исторической памяти для будущих поколений. Мы обязаны помнить Дебальцевско-Чернухинскую операцию. Мы обязаны чтить героев, которых уже с нами нет и тех, кто с нами в строю и продолжают бой», – передает ТАСС слова Пушилина.

18 февраля 2015 года Дебальцево полностью перешло под контроль подразделений ополчения Донецкой народной республики.

20 февраля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополчение закончило «зачистку» Дебальцево, отметив, что в окружении украинские силовики потеряли в целом 3–3,5 тыс. человек убитыми.

В тот же день глава ЛНР Игорь Плотницкий и представитель Киева подписали план отвода вооружений, в котором район Дебальцево входит в состав ДНР и ЛНР.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнения: Нет ничего плохого в священнике-таксисте

16.12 / Опубликован американский рейтинг «самых могущественных» держав

01.02 / Россиянка погибла на таиландском курорте

17.12 / Индия испытала ракету «Брамос» класса «поверхность – поверхность»

07.02 / СМИ: При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

05.02 / Минобороны Украины разослало в регионы письма относительно призыва 18-летних

16.01 / Житель Новороссийска выставил на продажу «уникальную» кошку за 20 млн рублей

10.12 / Нардеп Шахов: Инициатива Зеленского по привлечению переселенцев в переговоры минского формата чрезвычайно важна

25.01 / Уханьский коронавирус достиг Австралии

01.02 / Отец брошенных в аэропорту детей пообещал, что «жизни им не даст»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика