Главврача Боткинской больницы уволили на фоне скандала с побегом пациентов из карантина

19.02.2020, 15:24, Новости дня

Главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева уволили по распоряжению городского комитета здравоохранения после побега из лечебного заведения четырех пациентов, находящихся на карантине. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на местные источники.

По данным издания, Яковлев уволен с формулировкой «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель Яковлева Иван Федуняк.

Ранее сообщалось, что Боткинскую больницу самовольно покинули четверо пациентов, принудительно помещенных в карантин из-за подозрений на коронавирус.

В понедельник суд постановил принудительно поместить под медицинское наблюдение Аллу Ильину, которая сбежала первой. Вернувшаяся из Китая в конце января девушка утверждала, что четыре анализа не выявили у нее вирусной инфекции.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

Алексей Яковлев — заслуженный врач РФ. Он работал в Боткинской больнице с 1980 года, в должности главврача — с 1994 года.

Ранее The Insider публиковал материал о том, как в России реагируют на новости о вирусе и готовятся к эпидемии: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.



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