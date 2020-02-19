Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в РФ

19.02.2020, 15:21, Разное

Роман Вильфанд из Гидрометцентра пояснил о причине аномально теплой зимы в РФ. Специалист отмечает, что воздушные потоки из Атлантики сменили холодный воздух Сибири, а это нетипично для данного сезона.

Отмечается, что в текущем году ситуация затронула даже климат Хабаровского края с Якутией. Вильфанд отмечает появление антициклона в январе. Его период активности оказался достаточно мал, поскольку большую часть времени погоду контролировала Атлантика. Эксперт добавил, что ранее подобные смещения воздушных потоков случались, однако ситуация не была настолько глобальной.

В текущем сезоне отклонения от нормального показателя температуры доходили до 28 градусов. В следующие 5 дней соответствующий параметр оценивается в 16-20 градусов. Описывая погоду в Москве, Вильфанд пояснил о малой вероятности появления безоблачного неба, но рассеянные лучи будут появляться сквозь облака.