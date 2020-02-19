Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в РФ

19.02.2020, 15:21, Разное

Роман Вильфанд из Гидрометцентра пояснил о причине аномально теплой зимы в РФ. Специалист отмечает, что воздушные потоки из Атлантики сменили холодный воздух Сибири, а это нетипично для данного сезона.
Отмечается, что в текущем году ситуация затронула даже климат Хабаровского края с Якутией. Вильфанд отмечает появление антициклона в январе. Его период активности оказался достаточно мал, поскольку большую часть времени погоду контролировала Атлантика. Эксперт добавил, что ранее подобные смещения воздушных потоков случались, однако ситуация не была настолько глобальной.

В текущем сезоне отклонения от нормального показателя температуры доходили до 28 градусов. В следующие 5 дней соответствующий параметр оценивается в 16-20 градусов. Описывая погоду в Москве, Вильфанд пояснил о малой вероятности появления безоблачного неба, но рассеянные лучи будут появляться сквозь облака.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение: Отобрать и поделить!

29.01 / Наука: Горизонтальный перенос генов у бактерий оказался независим от антибиотиков

13.01 / Мошенники обманывали пользователей WhataApp, предлагая «подарки от Adidas»

20.12 / Мнение: Спалил дочек. Провалил операцию

08.01 / Российский ракетный крейсер бросил якорь в Босфоре из-за «плохой погоды»

17.12 / В Новосибирской области грабитель заправки получил шваброй по рукам и убежал

08.02 / Викторию Романец раскритиковали из-за схожести с Валерием Леонтьевым

31.12 / Долина перед Новым годом записала песню для поклонников «Мороз по коже»

17.01 / Медики рассказали о способах определения серьезности укуса домашнего питомца

02.12 / Мнение: За услуги надо платить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика