19.02.2020, 15:21, Разное

Актёр Тимур Еремеев станет новым ведущим шоу «На самом деле». По информации одного из постоянных актеров, работающего в массовке на телепрограмме «На самом деле», 36-летний актёр заменит белорусского, украинского и российского теле- и радиоведущего Дмитрия Шепелева.

Официальные представители Первого канала пока не подтвердили информацию о том, что именно Еремеев подпишет контракт. Экс-ведущий «На самом деле», суть проекта заключается в проверке героев на детекторе лжи, Дмитрий Шепелев,планирует участие в новых программах за пределами телеканала.

Отметим, что Тимур Еремеев получил телевизионную популярность после того, как назвался внебрачным ребенком советского актёра Спартака Мишулина. Сводная сестра Еремеева, которая является звездой сериала «Физрук», полагает, что названый брат – самозванец, пытающийся построить карьеру за счет её знаменитого отца.