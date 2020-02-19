На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублей

19.02.2020, 15:19, Новости дня

Расходы на повышение пенсий до конца 2020 года составят 21,7 млрд рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», – добавил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Исходя из соответствующих размеров социальных пенсий будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавшив в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек – получатели социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года», – заключил Котяков.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение об индексации пенсий пенсионерам-опекунам.