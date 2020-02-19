ЕК приняла цифровую стратегию о правовых нормах для искусственного интеллекта

19.02.2020, 15:19, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) приняла цифровую стратегию Евросоюза, в которую входят принципы разработки правовых норм для развития и внедрения искусственного интеллекта, сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию. Она должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъем европейской экономики, и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

При этом основной принцип развития ИИ в Евросоюзе будет заключаться в том, чтобы человек полностью контролировал все критические решения этих систем.

«Мы хотим гарантировать, чтобы при развитии искусственного интеллекта в центре внимания всегда стояли потребности человека. Человек всегда должен контролировать все критические решения с высокой степенью риска», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, обучение ИИ будет основываться на европейских ценностях.

«Системы ИИ должны обучаться только на основании информации и данных, которые соответствуют европейским нормам и ценностям, при этом разработчик должен сохранять запись всей информации, использовавшейся в процессе обучения», – отметила глава ЕК.

В октябре президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.