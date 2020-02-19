В Днепре сотрудники КОРД освободили женщину, которую похитили ради выкупа в $300 тыс.

19.02.2020, 15:18, Новости дня

В Днепре члены преступной группы похитили местную предпринимательницу и требовали у нее $300 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Заместитель начальника управления Нацполиции Тарас Воликов рассказал, что 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

Вечером злоумышленники посадили ее в автомобиль Volkswagen Passat, забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Представители спецназа КОРД заблокировали автомобиль во время движения по улице Феодосийской.

«Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», –  сообщил Воликов.

Злоумышленники задержаны, женщину освободили.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Врача-стоматолога, трижды отказавшей лечить ВИЧ-инфицированных, уволили

08.01 / Обозреватель Hill объединил Россию, Китай, КНДР и Иран в новую «ось зла»

18.02 / В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгсадминистраций

13.02 / В Минобороны объяснили, чем грозит пересмотр истории Второй мировой войны

10.01 / В налоговой сообщили, на какую сумму оштрафовали владельцев нелегальных АЗС

19.12 / Здание больницы, где врачи заявили о принуждении к увольнению, получил хоспис Нюты Федермессер

13.02 / Роспотребнадзор объяснил, как вернуть лекарство в аптеку

13.02 / «Левада»: уровень доверия россиян к Путину с 2017 года упал почти в два раза

27.01 / Посол разъяснил ситуацию с выплатами компенсации Белоруссии за «грязную» нефть

03.12 / «Молодежка ОНФ» отправилась на помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика