В оккупированном Крыму возбудили дело против двух подростков за «подготовку теракта»

19.02.2020, 15:18, Новости дня

Следственный комитет России открыл уголовное дело касательно двух подростков из Керчи 2003 и 2004 года рождения, которых накануне задержали по подозрению в «подготовке теракта». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело начато по ч. 1 ст. 30, п. «а» и ч. 2  ст. 205 Уголовного кодекса РФ – подготовка к террористическому акту группой лиц.

В СК РФ заявляют, что подростки планировали напасть на два учебных заведения в Керчи, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Также в СК РФ утверждают, что парни были администраторами так называемых «групп смерти» в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям. 

Российские правоохранители обыскали дома юношей и изъяли самодельные взрывные устройства.

ТАСС сообщил, что один из задержанных подростков признался, что готовил взрыв в школе, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге. Второй задержанный рассказал, что вместе с товарищем убивал котов, и описал способы убийства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные сведения о задержанных гражданах и проверить соблюдение их прав.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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