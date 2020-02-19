АТОР попросит власти о компенсации потерь турбизнеса из-за коронавируса

19.02.2020, 15:12, Новости дня

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) намерена обратиться в органы власти с просьбой компенсировать потери российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Что касается компенсаций, мы считаем, что было бы как минимум справедливо обсуждать компенсации не только авиаперевозчикам, но и туроператорам как по въездному, так и по выездному туризму. Мы готовим соответствующие обращения в органы власти», – рассказала она ТАСС.

Ломидзе добавила, что соответствующие письма планируется отправить «сегодня – завтра».

По данным АТОР, российский турбизнес в связи с приостановкой турпотока из Китая в феврале – марте может потерять около 3 млрд руб.

«Прогноз пока пессимистический, не скажу, что совсем плохой, но очень важно было понимать, как будут развиваться события внутри Китая и насколько долго сохранится для граждан Китая запрет на выезд. Но поскольку время еще есть – есть возможность заместить туристами из других стран. У нас тоже освобождаются емкости и будет снижение цены, что должно заинтересовать туристов из других стран, тем более что у нас практически не зафиксированы случаи заболевания. Мы предполагаем, что эту недополученную прибыль можно будет частично большей частью компенсировать за счет туристов из других стран, которые приедут в этот период, в том числе из Юго-Восточной Азии и Европы», – добавила она.

Ломидзе отметила, что если ситуация в Китае придет в норму до конца апреля – сезон продлится до октября – ноября и будет наблюдаться отложенный спрос со стороны туристов из Китая. «Но объем все равно будет меньше, если бы отработали полноценно летний сезон – с мая до середины октября», – сказала она.

Однако АТОР пока не опасается возможного банкротства российских туроператоров из-за ситуации в КНР. «Несмотря на то, что недополученная прибыль для операторов по въездному туризму на порядки выше, чем потери, недополученная прибыль для «выездников». У «въездников» чистых потерь все равно меньше, грубо говоря, это февраль (45 тыс. не приняли в феврале) и частично март. Поэтому мы угрозы для въездного рынка вообще не видим никакой. С другой стороны, эксперты и наши аналитики говорят, что сложившаяся ситуация — это серьезная угроза для той части рынка, которая принимала китайских туристов, находясь в «серой» зоне, – ни для кого не секрет, что часть потока обслуживалась мимо российских операторов», – отметила Ломидзе.

Ранее сообщалось о потерях, которые понес российский бизнес из-за отсутствия китайских туристов.

Накануне гражданам Китая временно запретили въезд в Россию.