Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

19.02.2020, 15:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал жительнице, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.

В Санкт-Петербурге Путин возложил цветы к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку. Затем российский лидер подошел к горожанам. Одна женщина обратилась к нему с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Президент согласился, что очень трудно. Тогда женщина предположила, что зарплата Путина больше этой суммы.

"Не только у меня, ответил президент. — Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата".

Также женщина пожаловалась на невозможность купить продукты на прожиточный минимум и задала вопрос о матерях-одиночках. Президент напомнил, что сейчас проводится большая программа поддержки семей с детьми.

Общая сумма декларированного дохода Путина за 2018 год составила 8 миллионов 648 тысяч рублей, то есть около 720 тысяч рублей в месяц, уточняет ТАСС.