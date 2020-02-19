Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

19.02.2020, 15:06, Новости дня

40-летняя израильская актриса Мейталь Доэн ушла от 79-летнего Аль Пачино, объяснив разрыв отношений большой разницей в возрасте, а также нежеланием актера тратиться на дорогие подарки.

Роман звезды "Крестного отца" с женщиной длился около двух лет. Мейталь Доэн публично заявила, что трудно быть со старым человеком, даже если это Аль Пачино. По словам актрисы, она старалась не принимать тот факт, что ее возлюбленный является человеком преклонного возраста, но при всей ее любви отношения больше не могли продолжаться.

Также Мейталь рассказала, что Аль Пачино ни разу не подарил ей ничего, кроме цветов, несмотря на то, что состояние мужчины оценивается в 180 миллионов долларов. Доэн ожидала, что именитый актер одарит ее более внушительными презентами, сообщает Daily Mail.

Женщина поделилась, что сохранила с Пачино дружеские отношения.

Американский актер прославился ролями в трилогии "Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Адвокат дьявола", "Тринадцать друзей Оушена" и многих других. Роль в фильме "Запах женщины" принесла Аль Пачино "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Мужчина имел множество романов, но ни разу не был женат. Несмотря на это, он является отцом троих детей.



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