Россиянкам с Diamond Princess выдали справки об отсутствии коронавируса

19.02.2020, 15:06, Новости дня

Две россиянки покинули круизный лайнер Diamond Princess, который находился на карантине в японском порту Иокогама из-за коронавируса. Как рассказал в прямом эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК в Японии Сергей Мингажев, их увезли на машине российского посольства.

Съемочной группе ВГТРК удалось сделать съемку женщин в японском аэропорту. По понятным причинам, россиянки не назвали ни своих имен, ни своего города. Они не хотят общаться с прессой.

По словам Мингажева, в российском посольстве в Токио сообщили, что у россиянок есть специальные справки от японских властей о том, что они здоровы. "Эта своеобразная охранная грамота дает им право лететь домой рейсовым самолетом", — сказал корреспондент.

Ведущая программы Ольга Скабеева заметила, что большого доверия эти японские справки не вызывают. По ее словам, добираясь домой, женщины могут заразить других пассажиров. Она поинтересовалась у Мингажева позицией по этому вопросу посольства РФ в Японии.

"Наши дипломаты исходят из позиции японских властей: если есть справка, значит, они здоровы и не представляют никакой опасности. Правда, всю информацию о наших гражданах с борта лайнера посольство сообщает в Роспотребнадзор на случай, если российские власти захотят ими заинтересоваться, когда она прилетят на родину", — уточнил Сергей Мингажев.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на заразились коронавирусом на лайнере 355 человек.