Пожилая женщина протащила на поводке плачущего ребенка и попала на видео

19.02.2020, 15:06, Новости дня

В Красноярке пожилая женщина на поводке протащила по асфальту плачущего ребенка. Малыш упирался, отказывался идти, однако его невозмутимо тянули за детские вожжи.

 

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от ТВК-Красноярск (@tvk6_ru) 19 Фев 2020 в 2:31 PST

Издание "ТВК Красноярск" опубликовало видео оригинального обращения с ребенком, оканчивающееся остановкой возле лавочки. Очевидцы сообщили, что малыш в течение нескольких минут успокоился, после чего смог продолжить путь на своих ногах.

Размещенные кадры вызвали интерес у правоохранительных органов. ТАСС сообщает, что СК по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку инцидента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Машина врезалась в толпу детей, много пострадавших

29.01 / Экс-нардеп Черновол перелезла через забор Госбюро расследований. Видео

25.12 / Нефть подорожала до максимума за три месяца

25.01 / «Не сегодня». Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения Бабину

07.01 / Столтенберг заявил, что США приняли решение об убийстве Сулеймани без консультаций с НАТО

07.02 / Российский траулер затонул у берегов Эстонии

21.12 / Депутат-единоросс сломал челюсть подчиненному за отказ писать заявление об уходе

11.02 / Звезда хорроров и комедий Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет во время пробежки

04.02 / Авиабилеты из России за рубеж подорожают с 5 февраля

15.01 / В российскую конституцию могут внести значимые правки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика