Пожилая женщина протащила на поводке плачущего ребенка и попала на видео

19.02.2020, 15:06, Новости дня

В Красноярке пожилая женщина на поводке протащила по асфальту плачущего ребенка. Малыш упирался, отказывался идти, однако его невозмутимо тянули за детские вожжи.

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Публикация от ТВК-Красноярск (@tvk6_ru) 19 Фев 2020 в 2:31 PST

Издание "ТВК Красноярск" опубликовало видео оригинального обращения с ребенком, оканчивающееся остановкой возле лавочки. Очевидцы сообщили, что малыш в течение нескольких минут успокоился, после чего смог продолжить путь на своих ногах.

Размещенные кадры вызвали интерес у правоохранительных органов. ТАСС сообщает, что СК по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку инцидента.