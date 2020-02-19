S&P оценил влияние сделки по Сбербанку на инфляцию в России

19.02.2020, 15:05, Новости дня

Значительного инфляционного скачка из-за продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству РФ не ожидается, однако это может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«По нашему мнению, сделка будет настолько маленькой, что позволит избежать значительного ускорения инфляции, поскольку дополнительные расходы будут распределены в течение следующих трех лет; по факту она может помочь поднять уровень инфляции, примерно, к целевому показателю в 4%», – передает РИА «Новости» заявление аналитиков S&P.

Эксперты также не видят значительных макроэкономических и фискальных рисков из-за сделки по продаже акций Сбербанка. Указывается, что благодаря многолетней бюджетной консолидации цена на нефть, при которой российский бюджет останется сбалансированным, опустилась ниже отметки 50 долларов за баррель. Это один из самых низких показателей для экспортеров нефти и газа, отмечает S&P.

«Учитывая наши текущие прогнозы по ценам на нефть на уровне 60 долларов за баррель в 2020 году и 55 долларов в 2021 году и далее, значительный среднесрочный риск для бюджетной стабильности представляется маловероятным», – пишет агентство.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что из-за продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству инфляцию в РФ незначительно ускорится, на 0,2 процентного пункта.

Напомним, правительство решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Силуанов говорил, что стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.