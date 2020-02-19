Доходы бюджета от дивидендов в 2020 году вырастут на 60 млрд рублей

19.02.2020, 15:05, Новости дня

Правительство повысило ожидаемые доходы бюджета от дивидендов в 2020 году на 60,1 млрд рублей. Общая сумма доходов от дивидендов в текущем году составит 603,6 млрд рублей, говорится в проекте поправок в бюджет.

В 2021 году оценка доходов от дивидендов выросла на 42 млрд рубей – до 718 млрд рублей, в 2022 на 44 млрд рублей – до 838 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Рост доходности дивидендов обусловлен увеличением дивидендных выплат госкомпаний до 50% от прибыли, отмечается в сопроводительных материалах к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год, информирует ТАСС.

«Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, связано с ожидаемым ростом дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в результате доведения размера доли чистой прибыли ряда компаний, направляемой на выплату дивидендов, до 50 процентов», – уточняется в документах.

Минэкономразвития также спрогнозировало замедление инфляции в первой половине 2020 года до 2,2-2,3% в годовом выражении. Также ведомство ожидает снижение уровня бедности в РФ на 0,1 процентных пункта за счет роста доходов населения.

В феврале премьер Михаил Мишустин заявил, что поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы предполагают увеличение расходов и доходов, но сам бюджет остается сбалансированным.



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