Вьетнамский производитель смартфонов VinSmart объявил о праздничных скидках

19.02.2020, 15:04, Разное

Вьетнамский производитель VinSmart объявил о праздничных скидках на все модели своих смартфонов, которые представлены на российском рынке. Акция будет действительна с 20 февраля по 10 марта текущего года.

Представители компании рассказали приятную новость. На территории РФ пройдет акция снижения цен на смартфоны VinSmart, приуроченная к праздничным дням 23 февраля и 8 марта. Цены будут снижены на модели серий Live, Star, Joy 2 Plus. Например, Vsmart Live с комплектацией 4 гигабайта оперативной памяти и 64 накопительной будет продаваться по цене 14990 рублей вместо 15990.

Акцизные телефоны можно будет купить как в крупных центрах продаж мобильных устройств, так и в розничных пунктах. Выгодное предложение будет действительно на территории РФ с 20 февраля до 10 марта. После завершения акции цены на некоторые модели останутся сниженными.