Женевский автосалон: Главные ожидаемые новинки

19.02.2020, 15:04, Разное

Уже в начале марта автосалон в Женеве откроет свои двери для автомобильных компаний и поклонников. Какие именно новинки стоит ожидать в 2020 году, стоит рассказать подробнее, учитывая, что большинство производителей вдохновлены разработкой электрических транспортных средств.
Официально называемое Женевским международным автосалоном (или GIMS, если коротко), швейцарское шоу традиционно проводится на нейтральной площадке в Palexpo Arena рядом с аэропортом Женевы.

ASTON MARTIN готовится показать новейший Vantage Roadster с открытым верхом. Кабриолет Vantage V8 V12 Speedster с малолитражным двухместным салоном должен поразить любителей не только быстрых, но и редких авто. AUDI покажет A3 Sportback, дебютировавший не так давно в Ингольштадте, BAC — концепт Mono. В Женеву приедет второе поколение одноместного экстремального спортивного автомобиля.

От BENTLEY стоит ожидать презентацию модели Mulliner Bacalar — нового серийного автомобиля от эксклюзивного подразделения Crewe’s Mulliner. Стоит упомянуть гибридные новинки от BMW ,а также Seat Leon. От FERRARI приедет новый спортивный автомобиль Roma GT, от FIAT — купе 500e. Это совершенно новая, полностью электрическая городская машина, вбирающая в себя энергию аккумуляторов

Обновленная HONDA Civic порадует поклонников горячим предложением модели с приставкой R, HYUNDAI готовит концепты i20 и абсолютно новый Prophecy. Совершенно новый семейный внедорожник четвертого поколения KIA Sorento, электрифицированный LEXUS LF-30 и обновленный MERCEDES-BENZ E-Class должны привлечь внимание клиентов из Европы. Безудержный внедорожник AMG GLA 45 с турбонаддувом должен быть представлен на стенде Daimler, из США прибудет также Vision AVTR. «Горячий» AMG GLE 63 Coupe Squashed GLE получил дополнительную мощность от тюнеров и предстанет в Женеве впервые.

PORSCHE подготовил 718 Cayman и Boxster GTS, 911 Turbo, RENAULT — гибридные Clio и Captur. SEAT Leon, SKODA Octavia с электрическими установками должны ознаменовать для производителей новый этап в истории их развития. Упомянуть стоит также TOYOTA Yaris GR и VOLKSWAGEN Caddy.



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