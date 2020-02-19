Путин пообещал улучшить информирование россиян о нацпроектах

19.02.2020, 14:58, Новости дня

Президент Владимир Путин пообещал улучшить информационное сопровождение национальных проектов.

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку к Путину подошла женщина и поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.

«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов», – ответил глава государства, передает РИА «Новости».

«Мы сделаем это (информационное сопровождение – прим. ВЗГЛЯД) лучше, я вам обещаю», — добавил он.

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку российский лидер пообщался с горожанами, собравшимися неподалеку от монумента.

Позже Путин посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. 



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