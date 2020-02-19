ФСБ сообщила о задержании в Москве семерых членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»

19.02.2020, 14:57, Новости дня

ФСБ сообщила о задержании в Москве и Московской области семерых членов ячейки запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат».

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология „Таблиги Джамаат“, подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных нашли и изъяли «много экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенную атрибутику организации».