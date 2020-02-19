ФСБ сообщила о задержании в Москве семерых членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»

19.02.2020, 14:57, Новости дня

ФСБ сообщила о задержании в Москве и Московской области семерых членов ячейки запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат».

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология „Таблиги Джамаат“, подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных нашли и изъяли «много экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенную атрибутику организации».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / «Мораль умерла под клацанье лайков». Соцсети обсуждают замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихину, которая высмеяла похороны Героя Украины Волочаева

12.02 / Sky — «вы заслуживаете коронавирус» — китайцы всё чаще становятся жертвами дискриминации в Британии

10.12 / Губернатор Приамурья назвал 2019 год историческим для области

07.02 / Зеленский отправился в Италию, ликвидирован главарь «Аль-Каиды на Аравийском полуострове». Главное за день

30.01 / Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе

23.01 / Конкурс «Учитель будущего» решили сделать доступным для студентов педвузов

06.12 / Ryanair отменит некоторые рейсы из Киева в Швецию и Германию

12.02 / Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

09.02 / Девушка утонула в Неве после корпоратива. Найдено тело

02.12 / CGTN — «Сила Сибири» — шанс для России и признак растущего доверия Пекина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика