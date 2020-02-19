Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии против Асада это «вопрос времени»

19.02.2020, 14:55, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция турецких военных против войск сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии – «вопрос времени».

Выступая перед своими сторонниками в Анкаре, Эрдоган сказал, что переговоры с Россией о ситуации в Идлибе пока не принесли желаемого результата. Турция готова обеспечить безопасность в Идлибе «любой ценой», подчеркнул Эрдоган.

По его словам, у режима Асада остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в Сочинском соглашении. «Это – наше последнее предупреждение», – добавил он.

Войска Асада при поддержке российской авиации и проиранских вооруженных формирований заняли значительные территории в так называемой зоне деэскалации Идлиб, отбив часть провинций Идлиб и Алеппо у вооруженной сирийской оппозиции. По оценке ООН, спасаясь от боев, свои дома покинули около 800 тысяч человек, погибли не менее 400 мирных жителей.

Турция утверждает, что своим наступлением войска Асада нарушили российско-турецкие договоренности о перемирии в Идлибе. Более 10 турецких военных погибли при обстрелах турецких наблюдательных пунктов в Сирии. Эрдоган ранее заявлял, что у сирийских властей есть время до конца февраля, чтобы отвести свою армию на позиции, которые она занимала до начала наступления. Турция ввела в Идлиб дополнительных военных и военную технику.

В Москве утверждают, что Сирия и Россия не нарушили перемирие, поскольку оно не распространяется на террористические группировки.

Россия и Турция в последние дни провели несколько раундов переговоров о проблеме Идлиба, но к соглашению не пришли. Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу прошел на прошлой неделе в Анкаре, второй – в Москве 17 и 18 февраля.

Турция поддерживает ряд сирийских оппозиционных фракций, Россия с 2015 года проводит в Сирии военную операцию на стороне Башара Асада. Обе страны при этом выступили гарантами перемирия в Идлибе.