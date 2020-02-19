Во время СССР арестовали бы. Юрий Антонов высказался о современной эстраде

19.02.2020, 14:54, Новости дня

"Свой первый хит "Нет тебя прекрасней" я написал рядом с женщиной, которая навсегда останется в моей памяти", – признается знаменитый певец и композитор Юрий Антонов.

В этом году песня отмечает пятидесятилетие. По признанию автора, это его любимая песня, за текстом которой скрывается реальная история любви. Героиня этой песни сейчас живет за границей, как и бывшие жены гениального композитора. Однако, несмотря на политический скандал и запрет выступать на телевидении, сам он предпочел остаться на родине. Многие называли его советским Полом Маккартни. Пластинки Антонова выпускались миллионными тиражами, он считался первым советским миллионером.

На эстраде Юрий Антонов проработал более 50 лет. Ярко-голубые глаза, длинные светло-русые волосы, заразительная улыбка – как магнит притягивали женщин. Бытует мнение, что песня "Анастасия" посвящена немецкой актрисе Настасье Кински, которая, по словам композитора, целовала ему руки. Певец не скрывает, что у него были романы с финской миллионершей и мексиканской актрисой. При этом никто не знает, что сегодня происходит в его личной жизни.

19 февраля певцу и автору многочисленных хитов Юрию Антонову исполнилось 75 лет. Он родился в 1945 году. Его отец – фронтовик, прошедший всю войну. Он остался после войны в Берлине, где служил еще пять лет. Там в 1948 году родилась младшая сестра певца.

Позже семья переехала в Белоруссию. В детстве Юрий переболел полиомиелитом. Тогда это страшное заболевание зачастую приводило к летальному исходу, но мальчик смог выздороветь. Полгода он провел в больнице, ему пришлось заново учиться ходить. В тот сложный период папа отдал ему аккордеон, который привез из Германии. Юрий освоил его очень быстро. После музыкальной школы он поступил в музыкальное училище.

В Молодечненском училище Юрий познакомился со студенткой политехнического техникума Маргаритой. "Первая любовь – что-то, что остается потом на всю жизнь с тобой. Я еще не понимал, что такое любовь", – рассказал композитор. Однако вскоре Маргарита ушла к другому.

Его первой женой стала девушка по имени Ида, он хотел уехать с ней из СССР навсегда. Но родители убедили остаться, а его бывшая супруга до сих пор живет за границей.

Свой первый альбом Юрий Антонов записал в Югославии. По его словам, он женился во второй раз, чтобы выехать из страны. "Я женился, потому что она мне понравилась, при этом и пластинку хотелось выпустить. Я был очень предусмотрительным", – признался Антонов.

Народный артист пришел в гости к Борису Корчевникову в свой день рождения. Впереди у него –юбилейный год. По признанию Юрия Михайловича, ему повезло вдвойне – ведь в этом году вся страна будет отмечать 75-летие Победы. "Буду приносить праздник людям", – сказал Антонов.

Когда композитор руководил хором? Почему покинул ансамбль "Поющие гитары"? Что говорит о своем первом выступлении перед членами ЦК КПСС в Кремлевском дворце? Где он познакомился с продюсером Пола Маккартни? Все ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым ".