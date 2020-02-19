В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

19.02.2020, 14:54, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ задержала в московском регионе семерых участников религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ).

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что бойцы контрразведки задержали трех главарей и четырех боевиков, которые являются выходцами из Центрально-Азиатского региона. В ходе обысков по местам проживания задержанных была найдена экстремистская литература, в том числе, запрещенная на территории РФ.

Отмечается, что следственное подразделение управления ФСБ по Москве и Подмосковью возбудило уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистской организации и участие в ней". Наказание за данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет или штраф в размере от 600 тысяч до 800 тысяч рублей.



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