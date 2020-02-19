У нардепов падает мотивация для посещения заседаний Рады – Корниенко

19.02.2020, 14:54, Новости дня

У народных депутатов Украины падает мотивация для посещения заседаний Верховной Рады. Об этом 19 февраля в кулуарах парламента заявил нардеп от «Слуги народа», глава партии Александр Корниенко, информирует УНН.

Его спросили, почему на рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе пришли так мало депутатов.

«Мотивация падает. Смотрите, у нас же тоже депутаты умеют пользоваться калькулятором. Если ты сегодня 100% нажал, завтра можешь 50%. Это в сумме будет 75%. И ты попадаешь в ту группу, в которую я не попадаю обычно – те, кто получает депутатские выплаты. Я не получал, так как не посещал заседания комитета в одном из месяцев», – объяснил Корниенко.

19 февраля для участия в пленарном заседании Верховной Рады зарегистрировались 283 народных депутата.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», согласно которому, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие более чем в 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Документ вступил в силу 1 ноября. В частности, за ноябрь депутатских выплат лишили 81 парламентария.

Самая многочисленная фракция в Раде – «Слуга народа», она состоит из 248 депутатов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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