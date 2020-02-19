Угон детьми двух Lamborghini Urus закончился их столкновением

19.02.2020, 14:54, Новости дня

Курьезная история произошла в Бостоне — хотя местный дилер марки Lamborghini, скорее, склонен считать ее грустной. Угнанные «Урусы» хоть к нему и вернулись, но в изрядно попорченном виде, а несовершеннолетние угонщики вряд ли оплатят их ремонт.

Ночью в помещении дилерского центра сработала сигнализация. Офицер полицейского управления городка Уэйланд, что неподалеку от Бостона, отправился разбираться, что произошло, но вынужден был прервать поездку. На одном из перекрестков он заметил необычную кавалькаду: два кроссовера Lamborghini Urius, которых сопровождал куда более дешевый Chevrolet Cruze.

Фото пользователя Instagram @MichaelHenrich

Полицейский решил выяснить, что происходит, но машины на его требование остановиться не отреагировали. В итоге остановить удалось только Chevrolet Cruz: «Урусам» удалось скрыться. Но в «Крузе» обнаружилась компания несовершеннолетних, причем ни у одного из них не было водительского удостоверения. Дети отправились в участок, а информация о двух Lamborghini была передана «по линии».

Еще один полицейский, все же добравшийся до дилерства, обнаружил разбитую витрину и отсутствие двух автомобилей. Через несколько часов их нашли по соседству — в городке Малден, врезавшимися друг в друга, причем у одного из кроссоверов, судя по фото, повреждены и передняя, и задняя части. Одного из угонщиков удалось задержать, второй успел сбежать, и его сейчас разыскивает местная полиция, пишет Carscoops.

Сумма ущерба, который понес дилер Lamborghini, как и наказание, грозящее любителям быстрой, но незаконной езды, пока не называются.

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АвтоВести



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