Формула-1. Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов. Квят – 10-й

19.02.2020, 14:53, Новости дня

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня официальных предсезонных тестов в Барселоне. Финн проехал 79 кругов, а в лучшем из них показал время одна минут 17,313 секунды.

Вторым стал мексиканский автогонщик "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес (+0,062 секунды – 58 кругов), а замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен (+0,474 – 91). Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал последний, десятый, результат, уступив лидеру более секунды (54 круга).

That's the first session of 2020 done ✅@ValtteriBottas led the way#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WMm4D9gFfC

— Formula 1 (@F1) February 19, 2020



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