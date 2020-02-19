Названа дата проезда первого поезда Керчь – Анапа по Крымскому мосту

19.02.2020, 14:52, Новости дня

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.

«7 марта мы ожидаем первый пригородный поезд между Анапой и Керчью», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он отметил, что расписание движения пригородных поездов уточняется. Предварительно, в будние дни поезд будет ходить дважды в день.

Карпов отметил, что расписание движения и количество вагонов в составе будет корректироваться после изучения пассажиропотока. Он добавил, что рассматривается также возможность продления маршрута пригородного поезда от Керчи до Феодосии.

В понедельник сообщалось, что по Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Кабмин предложил ввести компенсации за задержку зарплат, пенсий и стипендий

24.12 / Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом

14.01 / США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд – Ельченко

12.02 / Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

16.12 / Роскосмос назвал планируемое число запусков ракет «Союз» в 2020 году

24.01 / «Зеленая альтернатива» потребовала закрыть гражданам КНР въезд в Россию из-за вируса

04.01 / Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

04.02 / Жительница Подмосковья родила родила 11-го ребенка

01.01 / В Гонконге задержали более 400 протестующих

23.01 / BBC: у сестры премьера Мишустина есть недвижимость на 900 млн рублей, и она засекречена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика