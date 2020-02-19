Названа дата проезда первого поезда Керчь – Анапа по Крымскому мосту

19.02.2020, 14:52, Новости дня

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.

«7 марта мы ожидаем первый пригородный поезд между Анапой и Керчью», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он отметил, что расписание движения пригородных поездов уточняется. Предварительно, в будние дни поезд будет ходить дважды в день.

Карпов отметил, что расписание движения и количество вагонов в составе будет корректироваться после изучения пассажиропотока. Он добавил, что рассматривается также возможность продления маршрута пригородного поезда от Керчи до Феодосии.

В понедельник сообщалось, что по Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков.