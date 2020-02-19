Вятрович призвал признать события на майдане «революцией достоинства»

19.02.2020, 14:52, Новости дня

Верховной раде необходимо принять постановление, которым события на майдане 2014 года признаются «революцией достоинства», сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

С такой инициативой Вятрович выступил по случаю шестой годовщины расстрелов на «майдане», передает РИА «Новости».

«Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана четкая оценка «майдану» как «революции достоинства». Такое заявление готово», – сказал он.

Вятрович призвал депутатов «созвать внеочередную сессию и принять такое постановление».

Депутат считает недопустимым назвать события на Майдане «государственным переворотом». По его словам, именование «революцией достоинства» покажет украинскому обществу, что парламенту и Украине «в целом важны ценности, за которые погибли герои «небесной сотни».

Требование Вятровича уже раскритиковали в президентской фракции «Слуга народа».

«Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает «майдан» государственным переворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более, достоинства. В качестве экстренной меры Вятрович потребовал, чтобы парламент признал «майдан» революцией. Ясное дело, если признает, сомневающиеся сразу облегченно вздохнут и уверуют. Все же просто», – отметил депутат Максим Бужанский.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сделал заявление по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет «объединить страну», и сообщил о готовности помочь ему.

Напомним, в конце 2013 года в Киеве произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Они продолжались по февраль 2014 года, когда произошла стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека.