Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в России

19.02.2020, 14:51, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства – не самая большая в России.

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку Путин пообщался с местными жителями, передает РИА «Новости».

На вопрос женщины, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин ответил, что «это очень трудно».

В ответ петербурженка предположила, что его зарплата явно больше указанной суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», – отметил Путин.

Женщина пожаловалась президенту, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты, а матерям-одиночкам приходится еще сложнее.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», – сказал российский лидер.

По словам местной жительницы, квартплата в настоящее время составляет 4 тыс. рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому, что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату, с одной стороны, а с другой – запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», – ответил президент.

Путин признал, что «в социальной сфере еще очень много проблем, которые государство должно решить».

«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию», – сказал он.

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Также он посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.