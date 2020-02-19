Выявлены 22 области генома, определяющие риск развития плоскоклеточной карциномы

19.02.2020, 14:49, Разное

Этот тип рака кожи является вторым по распространенности. Основным фактором риска до настоящего времени считалось длительное пребывание на солнце в течение жизни. Но, благодаря новому исследованию, удалось выяснить, что существует генетический аспект плоскоклеточной карциномы

Tweet

Ученые-онкологи из Университета Индианы провели подробный генетический анализ около 20 тысяч случаев плоскоклеточного рака кожи. В результате этого были выявлены 22 локуса генома, связанных с повышенным риском данного заболевания. 14 из них уже были ранее описаны в научной литературе.  Результаты нынешнего исследования подтвердили тот факт, что гены, ответственные за пигментацию волос, кожи и глаз, также определяют восприимчивость человека к развитию плоскоклеточной карциномы. До этого обнаруженная корреляция носила лишь наблюдательный характер: случаи заболевания чаще диагностировались у людей со светлой кожей, веснушками и голубыми глазами. Авторы исследования в будущем планируют продолжить поиск геномных локусов «риска» плоскоклеточной карциномы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Лекарство от рака нашли в подорожнике и календуле

09.01 / Оскорбленная Мария Погребняк испортила жизнь вышвырнувшему ее таксисту

02.04 / Мнение: Разбор игры

17.12 / Медведчук: Децентрализация от Зеленского – это желание подчинить власть на местах президенту

02.02 / Продолжающая борьбу с раком Кристина Кузьмина: «Главное – психологически не хоронить себя»

16.02 / Личное: Перепись бесплатных проституток

24.12 / “Крыса отдыхает”: Чем порадует жителей России год Прядущего Мизгиря-2020 по славянскому календарю

21.12 / Мнение: Маченые

19.12 / Путин высказался о пенсиях россиян

08.01 / Мнение: Почему я должен уезжать в Израиль, если моя Родина — Одесса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика