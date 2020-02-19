Выявлены 22 области генома, определяющие риск развития плоскоклеточной карциномы

19.02.2020, 14:49, Разное

Этот тип рака кожи является вторым по распространенности. Основным фактором риска до настоящего времени считалось длительное пребывание на солнце в течение жизни. Но, благодаря новому исследованию, удалось выяснить, что существует генетический аспект плоскоклеточной карциномы

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Ученые-онкологи из Университета Индианы провели подробный генетический анализ около 20 тысяч случаев плоскоклеточного рака кожи. В результате этого были выявлены 22 локуса генома, связанных с повышенным риском данного заболевания. 14 из них уже были ранее описаны в научной литературе. Результаты нынешнего исследования подтвердили тот факт, что гены, ответственные за пигментацию волос, кожи и глаз, также определяют восприимчивость человека к развитию плоскоклеточной карциномы. До этого обнаруженная корреляция носила лишь наблюдательный характер: случаи заболевания чаще диагностировались у людей со светлой кожей, веснушками и голубыми глазами. Авторы исследования в будущем планируют продолжить поиск геномных локусов «риска» плоскоклеточной карциномы.