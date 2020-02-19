Урбанисты оценили адекватность идеи о дворах без машин

19.02.2020, 14:44, Новости дня

Освободить московские дворы от автомобилей нереально, так как эта территория принадлежит государству, а не жильцам, к тому же такое большое количество автомобилей просто негде будет припарковать, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

В Центре организации дорожного движения намерены выпустить рекомендации по движению во дворах. Данная инициатива связана с большим количеством ДТП на придомовых территориях. Специалисты центра предполагают две концепции: сделать двор без машин, либо принять меры по снижению скорости.

«В Москве территория внутри дворов, как правило, не приватизирована, там не сформированы земельные участки. Если открыть публичную кадастровую карту, то можно увидеть, что территория дворов не приписана ни к какому дому. То есть и жители напрямую ограничены в том, чтобы принимать там какие-то меры, но и власти ничего не делают», – говорит научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Александр Рыжков.

При этом эксперт отмечает, что как рекомендацию приветствует данную инициативу, но подчеркивает, что непонятно, как и кем она может быть реализована.

Урбанист и архитектурный критик Григорий Ревзин также уверен, что освободить территорию рядом с многоквартирными домами от автомобилей не получится.

«Дворы без машин сейчас сделать нереально, потому что из 3 миллионов автомобилей 2,5 просто стоят во дворах, на парковках. То есть движется 1/6 часть машин. Те, которые стоят, просто девать некуда. А что касается скорости движения – она и сейчас ограничена. Здесь скорее нужны меры по ее соблюдению, а не простые рекомендации», – считает Ревзин.

Ранее по запросам депутатов и местных жителей в Москве расширили количество платных парковочных мест.



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